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Мировой футбол

СМИ: Криштиану Роналду станет первым футболистом, заработавшим $1 млрд

Ожидается, что в 2020 году эту отметку также перешагнет теннисист Роджер Федерер
Криштиану Роналду ANDY RAIN/EPA
Описание
Криштиану Роналду
© ANDY RAIN/EPA

ТАСС, 2 апреля. Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет третьим действующим спортсменом в мире и первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд за карьеру. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на Business Insider.

По информации источника, Роналду благодаря своему бренду CR7 заработал в 2019 году $100 млн. Ожидается, что суммарный доход футболиста за всю карьеру по итогам сезона-2019/20 превысит $1 млрд, несмотря на то что его зарплата в "Ювентусе" из-за пандемии коронавируса сократится на сумму, равную совокупным выплатам за три месяца.

Роналду станет третьим действующим спортсменом, заработавшим за карьеру $1 млрд после гольфиста Тайгера Вудса и боксера Флойда Мэйуэзера. Business Insider утверждает, что отметки в $1 млрд в 2020 году достигнет еще один спортсмен, швейцарец Роджер Федерер. Он станет первым теннисистом, преодолевшим подобный рубеж.

Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. В составе итальянской команды португалец провел 75 матчей, в которых забил 53 мяча. Помимо "Реала", Роналду выступал за английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является пятикратным обладателем премии "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

Теги
Мировой футбол
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