СМИ: УЕФА примет решение о возобновлении еврокубков в середине мая

ТАСС, 2 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разработает план по проведению соревнований под эгидой организации в середине мая. Об этом в своем Twitter написал журналист издания New York Times Тарик Панжа.

1 апреля УЕФА продлил приостановку Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также перенес матчи национальных сборных, запланированных на июнь, на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.