{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Клубы РПЛ обсудят дальнейшую судьбу чемпионата и зарплаты игроков на общем собрании

Заседание состоится в формате видеоконференции, начало - 12:00 мск

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании в пятницу обсудят дальнейшую судьбу чемпионата и вопрос сокращения зарплат футболистов на период пандемии коронавируса. Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей 16 клубов и начнется в 12:00 мск.

17 марта на общем собрании команд лиги было принято решение о приостановке чемпионата страны до 10 апреля. Однако в среду Российский футбольный союз (РФС) продлил паузу во всех соревнованиях под своей эгидой до 31 мая из-за пандемии коронавируса. После этого большинство РПЛ объявили о продлении карантина до 30 мая.

РФС также рекомендовал сторонам провести переговоры по вопросу снижения расходов на оплату труда в условиях приостановки всех соревнований. Некоторые клубы уже пришли к данному компромиссу со своими игроками, среди них значатся московские "Спартак" и ЦСКА. Близок к решению вопроса и петербургский "Зенит". Экономический аспект волнует большинство клубов РПЛ - команды хотят избежать больших финансовых потерь, поэтому данная тема станет одной из главных на общем собрании в пятницу.

Многие представители клубов склоняются к мнению, что текущий сезон РПЛ не возобновится раньше середины июня, так как футболистам необходимо провести сборы и набрать форму к играм чемпионата. РФС сообщил, что следующий сезон может стартовать в августе. Таким образом, между окончанием нынешнего чемпионата и началом следующего розыгрыша не будет паузы, эта ситуация устраивает не все клубы. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов и генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров склоняются к целесообразности отмены текущего сезона, однако президент РПЛ Сергей Прядкин в среду заявил, что лига не рассматривает такую возможность.

В случае досрочного завершения чемпионата был возможен вариант, при котором ни одна из команд не покинула бы элитный дивизион. При этом два лучших коллектива первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) получили бы право на повышение в классе. РПЛ давно рассматривает вопрос о расширении состава чемпионата до 18 команд. Однако, по информации ТАСС, на общем собрании в пятницу данная тема обсуждаться не будет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. летальных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.

Теги
Российский футболВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
СМИ: УЕФА примет решение о возобновлении еврокубков в середине мая
По информации источника, матчи планируется доиграть в июле и августе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС