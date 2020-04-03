Клубы РПЛ обсудят дальнейшую судьбу чемпионата и зарплаты игроков на общем собрании

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании в пятницу обсудят дальнейшую судьбу чемпионата и вопрос сокращения зарплат футболистов на период пандемии коронавируса. Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей 16 клубов и начнется в 12:00 мск.

17 марта на общем собрании команд лиги было принято решение о приостановке чемпионата страны до 10 апреля. Однако в среду Российский футбольный союз (РФС) продлил паузу во всех соревнованиях под своей эгидой до 31 мая из-за пандемии коронавируса. После этого большинство РПЛ объявили о продлении карантина до 30 мая.

РФС также рекомендовал сторонам провести переговоры по вопросу снижения расходов на оплату труда в условиях приостановки всех соревнований. Некоторые клубы уже пришли к данному компромиссу со своими игроками, среди них значатся московские "Спартак" и ЦСКА. Близок к решению вопроса и петербургский "Зенит". Экономический аспект волнует большинство клубов РПЛ - команды хотят избежать больших финансовых потерь, поэтому данная тема станет одной из главных на общем собрании в пятницу.

Многие представители клубов склоняются к мнению, что текущий сезон РПЛ не возобновится раньше середины июня, так как футболистам необходимо провести сборы и набрать форму к играм чемпионата. РФС сообщил, что следующий сезон может стартовать в августе. Таким образом, между окончанием нынешнего чемпионата и началом следующего розыгрыша не будет паузы, эта ситуация устраивает не все клубы. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов и генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров склоняются к целесообразности отмены текущего сезона, однако президент РПЛ Сергей Прядкин в среду заявил, что лига не рассматривает такую возможность.

В случае досрочного завершения чемпионата был возможен вариант, при котором ни одна из команд не покинула бы элитный дивизион. При этом два лучших коллектива первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) получили бы право на повышение в классе. РПЛ давно рассматривает вопрос о расширении состава чемпионата до 18 команд. Однако, по информации ТАСС, на общем собрании в пятницу данная тема обсуждаться не будет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. летальных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.