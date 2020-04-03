Команды АПЛ не поддержали предложение доиграть сезон в Китае

ТАСС, 3 апреля. Клубы чемпионата Англии по футболу не станут рассматривать вариант завершения сезона на территории Китая. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Athletic.

Чемпионат Англии по футболу приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. По информации источника, президент одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) предложил завершить оставшуюся часть первенства в Китае. Однако никто из руководителей других команд его идею не поддержал.

Ранее сообщалось, что руководство лиги рассматривает несколько вариантов продолжения сезона. Одним из них является возобновление чемпионата за границей. Также клубы обсуждали идею проведения игр на закрытых базах по примеру тренировочных комплексов сборных на чемпионате мира. Дальнейшая судьба сезона в Англии будет обсуждаться на очередной встрече, которая должна пройти 3 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.