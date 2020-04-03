СМИ: Овечкин признан лучшим снайпером в истории НХЛ по версии болельщиков

Голосование проходило по системе плей-офф: 16 хоккеистов были разделены на восемь пар, в каждой из них болельщики выбирали лучшего. На пути к финалу Овечкин обошел легенд НХЛ Марка Мессье, Уэйна Гретцки и Бретта Халла. В финальном раунде соперником 34-летнего Овечкина стал бывший игрок "Питтсбурга", а ныне владелец команды из Пенсильвании, Марио Лемье. Россиянин победил, набрав 55% голосов.

В сезоне-2019/20 Овечкин набрал 67 очков (48 шайб + 19 результативных передач) за 68 матчей. Россиянин делит первое место с нападающим "Бостона" Давидом Пастрняком в списке лучших снайперов сезона. Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, период самоизоляции игроков продлен до 4 апреля.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забросил 706 шайб, это восьмой показатель в истории лиги, лидирует Гретцки (894), седьмое место занимает Майк Гартнер (708). Овечкин забросил в гостевых матчах 50,8% шайб (359 из 706), это самый высокий показатель среди всех восьми хоккеистов, отличившихся более 700 раз.