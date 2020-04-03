Майский турнир на кубок императора Японии по сумо отложен на две недели из-за коронавируса

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Турнир на кубок императора Японии по сумо (басё), который запланирован в середине мая, перенесен на две недели из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила пресс-служба Федерации сумо Японии.

Турнир должен был пройти с 10 по 24 мая. Организаторы решили перенести его на две недели вперед - на период с 24 мая по 7 июня, возможность присутствия зрителей на соревнованиях не уточняется. Предыдущий турнир, состоявшийся в марте в Осаке, впервые прошел без зрителей.

Сумо является очень популярным видом спорта в Японии, на турниры собираются тысячи зрителей. Особый ажиотаж вызывают воскресные схватки двух ёкодзун (высший ранг борца сумо) в заключительный день турнира.

В Японии сейчас зафиксировано почти 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, включая 712 пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"). Наибольший очаг распространения зафиксирован в Токио (684 случая), за ним следует префектура Осака (311) и Тиба (190). Число летальных исходов - 84.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.