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Влияние коронавируса на спорт

Футболисты "Баварии" откажутся от 20% зарплаты в пользу сотрудников клуба

Во вторник Германская футбольная лига утвердила решение продлить приостановку игр из-за ситуации с коронавирусом в высшем и втором дивизионах до 30 апреля
Футболисты "Баварии" EPA-EFE/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU
Описание
Футболисты "Баварии"
© EPA-EFE/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

ТАСС, 3 апреля. Руководство, тренеры и футболисты немецкой "Баварии" откажутся от 20% зарплаты в пользу сотрудников мюнхенского клуба в связи с непростой финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Об этом рассказал член совета директоров "Баварии" Оливер Кан, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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"Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20% своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо, - сказал Кан. - Так они демонстрируют свое неравнодушие по отношению к работодателю и сотрудникам клуба. Для нас как для руководителей приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность, но мы не просто так всегда говорим о "Баварии" как о семье".

Во вторник Германская футбольная лига (DFL) утвердила решение продлить приостановку игр из-за ситуации с коронавирусом в высшем и втором дивизионах до 30 апреля. В высшем дивизионе сыграны 25 туров, турнирную таблицу возглавляет "Бавария" (55 очков), у ближайшего преследователя, дортмундской "Боруссии", на четыре очка меньше.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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