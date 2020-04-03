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Летние олимпийские виды спорта

Синхронисту Мальцеву присвоено звание мастера спорта международного класса

Спортсмен является самым титулованным синхронистом в мире
Александр Мальцев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Мальцев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Министерство спорта РФ присвоило звание мастера спорта международного класса синхронисту Александру Мальцеву. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

24-летний Мальцев выступает в синхронном плавании в соревнованиях смешанных дуэтов. Он является самым титулованным синхронистом в мире, в его активе четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов мира, а также четыре победы на чемпионатах Европы. Медали в миксте разыгрываются на чемпионатах мира с 2015 года, Мальцев стал первым представителем мужского пола, сумевшим выиграть две золотые медали на одном чемпионате мира.

Мальцев трижды был признан Международной федерацией плавания (FINA) лучшим синхронистом по итогам года (2015, 2017, 2019).

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