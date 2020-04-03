Второй тест тренера Андрея Родионенко на коронавирус показал отрицательный результат

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Второй тест главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске. Как стало известно ТАСС, предварительный положительный результат на коронавирус показали тесты Андрея Родионенко и 18-летнего гимнаста Сергея Найдина.
"Не подтвердилось, - сказала Родионенко. - Мы сразу сомневались в том тесте, потому что и у него, и у Найдина было нормальное состояние. Температуру мерили три раза в день, ни насморка, ни кашля, у нас сразу были сомнения. Если нужно, сделаем еще один тест, но по первому тесту судить нельзя, они видели, что мы в полном здравии".
Также Валентина Родионенко отметила, что члены сборной будут на карантине в течение двух недель. "Мы будем дома, до 15 апреля карантин. Главное, чтобы девочки вес не набрали, это основная проблема. Все получили домашние задания, еще когда не было ясности с базой в Новогорске, выстоим, чем труднее, тем мы крепче", - сказала она.
"О возвращении в Новогорск речи сейчас вообще нет. Надеемся после карантина все-таки вернуться на родное озеро Круглое, если разрешат, если откроют базу. Это зависит от нашего руководства. В таком положении и синхронистки, и пловцы, и фехтовальщики - солидные виды спорта", - добавила специалист.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.