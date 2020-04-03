Тренер "Ак Барса" Квартальнов сожалеет о досрочном завершении сезона КХЛ

МОСКВА, 3 апреля /ТАСС/. Главный тренер казанского "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов отметил, что сожалеет о досрочном завершении сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Квартальном рассказал во время видеоконференции в пятницу.

"Ак Барс" занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф казанская команда в четырех матчах обыграла нижнекамский "Нефтехимик". В полуфинале Восточной конференции "Ак Барс" должен был сыграть с уфимским "Салаватом Юлаевым".

"Считаю итоги положительными, жаль, что мы дальше не сыграли. Если бы сыграли следующий раунд, картина для всех была бы яснее. Мы были готовы играть, положа руку на сердце, с Нижнекамском мы были не в такой хорошей форме, мы выходили на пик", - отметил Квартальнов.

"Мы поменяли систему игры, команда ее приняла. Были проблемы в большинстве. Сезон мы прошли довольно ровно", - добавил главный тренер "Ак Барса".

18 марта "Ак Барс" написал письмо в КХЛ с просьбой досрочно завершить плей-офф. Позднее лига приняла решение досрочно завершить плей-офф.