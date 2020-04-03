"Ак Барс" хочет сохранить состав команды на следующий сезон

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" в межсезонье хочет сохранить сильнейших игроков нынешнего состава на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на видеоконференции в пятницу рассказал генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.

"Ак Барс" занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф казанская команда в четырех матчах обыграла нижнекамский "Нефтехимик". В полуфинале Восточной конференции "Ак Барс" должен был сыграть с уфимским "Салаватом Юлаевым".

"У нас задача - сохранить тот костяк, который был в этом сезоне. Мы подпускали много молодежи, потому что знали, что всю команду сохранить не сможем. Пока переговоры идут, с Джастином Азеведо они на стадии завершения. Пока единственный игрок, с которым мы точно не будем переподписывать контракт - это Олег Ли, большего ничего сказать не могу", - отметил Якубов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала о возможном переходе нападающего системы "Детройта" Евгения Свечникова. "Со Свечником связывались, на данный момент ответа нет. Парень хочет остаться там и закрепиться в составе. Переговоры с его агентом были", - рассказал Якубов.

25 марта КХЛ приняла решение досрочно завершить плей-офф.