"Ак Барс" не сообщал КХЛ о готовности сняться с плей-офф

18 марта казанский клуб обращался в лигу с просьбой рассмотреть вопрос о завершении сезона без победителя в связи со снятием финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса" и пандемией коронавируса. Порталы "Бизнес-онлайн" и "Чемпионат" сообщили, что "Ак Барс" заявил КХЛ о готовности сняться с чемпионата.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Ак Барс" не уведомлял Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о готовности сняться с чемпионата. Об этом в ходе видеоконференции рассказал исполнительный директор клуба Мансур Усманов.

"Мы собирались в лигу с просьбой ускорить процесс. Остальное все было надумано. Мы написали в лигу, потому что были вопросы и проблемы, которые мы хотели побыстрее решить", - сказал Усманов.

КХЛ 25 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за коронавируса

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

По данным федерального оперативного штаба, число заразившихся инфекцией в России выросло за последние сутки на 601 и сейчас составляет 4 тыс. 149 человек в 78 регионах страны. Выздоровели на данный момент 281 человек, 34 человека умерли.