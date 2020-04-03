{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

"Ак Барс" не сообщал КХЛ о готовности сняться с плей-офф

КХЛ 25 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Ак Барс" не уведомлял Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о готовности сняться с чемпионата. Об этом в ходе видеоконференции рассказал исполнительный директор клуба Мансур Усманов.

18 марта казанский клуб обращался в лигу с просьбой рассмотреть вопрос о завершении сезона без победителя в связи со снятием финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса" и пандемией коронавируса. Порталы "Бизнес-онлайн" и "Чемпионат" сообщили, что "Ак Барс" заявил КХЛ о готовности сняться с чемпионата.

На эту тему
"Ак Барс" хочет сохранить состав команды на следующий сезон

"Мы собирались в лигу с просьбой ускорить процесс. Остальное все было надумано. Мы написали в лигу, потому что были вопросы и проблемы, которые мы хотели побыстрее решить", - сказал Усманов.

КХЛ 25 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за коронавируса

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

По данным федерального оперативного штаба, число заразившихся инфекцией в России выросло за последние сутки на 601 и сейчас составляет 4 тыс. 149 человек в 78 регионах страны. Выздоровели на данный момент 281 человек, 34 человека умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Московский чемпионат Европы по скалолазанию повторно перенесен из-за коронавируса
Турнир является заключительным отборочным этапом на Олимпийские игры, которые перенесли на 2021 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС