Гимнаст Найдин пройдет повторные тестирования на коронавирус 8 и 10 апреля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Четырехкратный призер юношеских Олимпийских игр 2018 года в спортивной гимнастике Сергей Найдин, госпитализированный в больницу подмосковного Солнечногорска с подозрением на коронавирус, пройдет повторные тестирования 8 и 10 апреля. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Сергей Найдин чувствует себя прекрасно, он только что мне позвонил и сказал, что повторное тестирование на карантин ему назначили на 8 и 10 апреля. Почему его увезли в Солнечногорск, а не в Коммунарку? Мы не знаем. Но мне кажется, что ФМБА (Федеральному медико-биологическому агентству - прим. ТАСС) стоит более серьезнее думать о спортсменах", - сказала Родионенко.

Найдин был госпитализирован из "Новогорска" 1 апреля, в этот же день вся команда вынуждена была покинуть эту базу. Главный тренер сборной России Андрей Родионенко также попал под пристальное внимание врачей, однако его повторный тест на коронавирус оказался отрицательным.