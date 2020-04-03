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Футбол в России

Футболист московского ЦСКА Бийол заявил, что недоволен своим положением в команде

Действующий контракт 21-летнего полузащитника рассчитан до июня 2023 года

ТАСС, 3 апреля. Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол заявил, что недоволен нынешним положением в команде. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на словенское издание Vecer.

Бийол перешел в ЦСКА в июле 2018 года из словенского "Рудара". Действующий контракт 21-летнего полузащитника рассчитан до июня 2023 года.

"Я недоволен своим нынешним положением в команде. Я здесь нахожусь уже два года, но я играю очень мало. В такой ситуации я не могу прогрессировать, поэтому посмотрим, как все сложится дальше", - сказал Бийол.

В нынешнем сезоне в составе ЦСКА словенец провел 27 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну голевую передачу. За все время выступления за московский клуб Бийол сыграл в 54 матчах, забив шесть мячей. Вместе с ЦСКА он выиграл Суперкубок России - 2018. В составе сборной Словении Бийол выходил на поле в восьми играх.

Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ) была приостановлена 17 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

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Российский футбол
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