ХК "Ак Барс" готов адаптироваться к ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" готов адаптировать свои расходы в связи с пандемией коронавируса. Об этом во время видеоконференции рассказал исполнительный директор "Ак Барса" Мансур Усманов.
"Что касается сотрудников и общей ситуации, пока мы работаем в штатном режиме. При необходимости клуб готов адаптироваться к условиям и ситуации. Мы должны быть готовы к этому и думаю, что мы будем готовы. В этом сезоне мы достигли 95 процентов выполнения наших коммерческих планов", - отметил Усманов.
"Мы сейчас помогаем пожилым болельщикам нашего клуба и ветеранам. Развозили продукты питания, оказывали отдельную помощь. Мы рассматриваем всех пожилых людей. Уже участвуем, находимся в контакте по всему Татарстану" - добавил исполнительный директор "Ак Барса".
Ранее Российский футбольный союз (РФС) рекомендовал сторонам провести переговоры по вопросу снижения расходов на оплату труда в условиях приостановки всех соревнований. Некоторые клубы уже пришли к данному компромиссу со своими игроками, среди них значатся московские "Спартак" и ЦСКА.
"Ак Барс" занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф казанская команда в четырех матчах обыграла нижнекамский "Нефтехимик". В полуфинале Восточной конференции "Ак Барс" должен был сыграть с уфимским "Салаватом Юлаевым".