ХК "Ак Барс" готов адаптироваться к ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" готов адаптировать свои расходы в связи с пандемией коронавируса. Об этом во время видеоконференции рассказал исполнительный директор "Ак Барса" Мансур Усманов.

"Что касается сотрудников и общей ситуации, пока мы работаем в штатном режиме. При необходимости клуб готов адаптироваться к условиям и ситуации. Мы должны быть готовы к этому и думаю, что мы будем готовы. В этом сезоне мы достигли 95 процентов выполнения наших коммерческих планов", - отметил Усманов.