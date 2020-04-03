{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

РФС обратился в правоохранительные органы по поводу пропажи экипировки со склада в Москве

По словам директора по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилла Мельникова, была украдена тренировочная одежда

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) обратился в правоохранительные органы в связи с пропажей экипировки со склада организации в Москве. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям организации Кирилл Мельников.

"Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей - всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым", - сказал Мельников.

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Московский чемпионат Европы по скалолазанию повторно перенесен из-за коронавируса
Турнир является заключительным отборочным этапом на Олимпийские игры, которые перенесли на 2021 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС