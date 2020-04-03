РФС обратился в правоохранительные органы по поводу пропажи экипировки со склада в Москве

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) обратился в правоохранительные органы в связи с пропажей экипировки со склада организации в Москве. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям организации Кирилл Мельников.

"Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей - всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым", - сказал Мельников.