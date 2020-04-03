РУСАДА не будет тестировать спортсменов на допинг как минимум до 1 мая из-за пандемии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение из-за пандемии коронавируса продлить по 30 апреля временное прекращение тестирования спортсменов на допинг. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Временная остановка тестирования спортсменов сотрудниками Российского антидопингового агентства продлена по 30 апреля. В соответствии с последним заявлением президента у нас нет оснований для возобновления этой работы. Но я могу заметить, что вне контроля никто не останется. Пробы на паспорт крови, которые будут браться после затухания пандемии, все нам расскажут", - заметила Пахноцкая.

"Но всю остальную работу мы ведем, хотя и удаленно. Это касается как образовательной деятельности, так и планирования тестирований. Также мы переводим на русский язык новый Всемирный антидопинговый кодекс, который начнет действовать с 1 января 2021 года, и международные стандарты (по соответствию, тестированию, расследованиям и терапевтическим исключениям)", - подчеркнула собеседница ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.