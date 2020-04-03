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Футбол в Испании

СМИ: частный самолет Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

О нахождении футболиста или членов его семьи на борту не уточняется

ТАСС, 3 апреля. Частный самолет, принадлежащий аргентинскому нападающему испанского футбольного клуба "Барселона" Лионелю Месси, совершил вынужденную посадку в Брюсселе из-за технических неполадок. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

Источник не располагает информацией о нахождении Месси и его семьи на борту.

По информации издания, в четверг самолет вылетел из Аргентины, сделал остановку в Бразилии и в пятницу утром прибыл в Брюссель. Затем самолет должен был отправится на Тенерифе (Канарские острова, Испания), но вскоре после вылета совершил вынужденную посадку из-за технических неисправностей снова в аэропорте Брюсселя.

Месси приобрел самолет за €12,5 млн в 2018 году.

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