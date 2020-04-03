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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат России по мини-футболу будет возобновлен не раньше 1 июня

Также бюро исполкома АМФР приостановило первенство во втором по силе дивизионе до 31 мая

ТАСС, 3 апреля. Бюро исполкома Ассоциации мини-футбола России (АМФР) приняло решение о продлении паузы в чемпионате России среди команд Суперлиги до 31 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба АМФР.

До этого мини-футбольные соревнования в России приостанавливали до 10 апреля. На заседании в пятницу было решено, что турнир может быть возобновлен только после отмены правительством РФ всех установленных ограничений и стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки.

Также бюро исполкома АМФР приостановило первенство во втором по силе дивизионе до 31 мая, после возобновления турнира сразу начнется с плей-офф, пары 1/8 финала уже сформированы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

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Влияние коронавируса на спорт
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