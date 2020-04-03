Велогонщик Закарин участвует в онлайн-соревнованиях с командой во время карантина в России

Закарин выступает за польскую команду CCC. В марте россиянин прилетел с Кипра в Набережные Челны для участия в тренировочных мероприятиях, после чего был помещен на двухнедельный домашний карантин. Позднее он отказался от поездки на сборы и решил остаться дома на самоподготовке.

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский велогонщик Ильнур Закарин поддерживает форму во время самоизоляции в Набережных Челнах из-за пандемии коронавируса посредством участия в онлайн-тренировках и соревнованиях со своей командой на специальном тренажере. Об этом он сообщил ТАСС.

"У нас в команде есть специалисты, они ведут по ОФП [общей физической подготовке], они прислали упражнения в соответствии с тем, у кого какие проблемы, чтобы заниматься статистикой, - рассказал Закарин. - В дополнении к этому я кручу станок, нам там в программе сделали профессиональную форму, мы связываемся через интернет и участвуем в соревнованиях или же просто тренируемся. Это программа, которая больше приближена к шоссе, так что с этим в целом все нормально".

Закарин является бронзовым призером генеральной классификации многодневки Гранд-тура "Вуэльты Испании" (2017), занимал пятое место в "Джиро д'Италия" (2017) и девятое - в "Тур де Франс" (2018).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.