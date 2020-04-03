{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Велогонщик Закарин участвует в онлайн-соревнованиях с командой во время карантина в России

Спортсмен отказался от поездки на сборы и решил остаться дома на самоподготовке
Ильнур Закарин EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO
Описание
Ильнур Закарин
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский велогонщик Ильнур Закарин поддерживает форму во время самоизоляции в Набережных Челнах из-за пандемии коронавируса посредством участия в онлайн-тренировках и соревнованиях со своей командой на специальном тренажере. Об этом он сообщил ТАСС.

Закарин выступает за польскую команду CCC. В марте россиянин прилетел с Кипра в Набережные Челны для участия в тренировочных мероприятиях, после чего был помещен на двухнедельный домашний карантин. Позднее он отказался от поездки на сборы и решил остаться дома на самоподготовке.

На эту тему
Российский велогонщик Ильнур Закарин сообщил, что у него не выявлен коронавирус

"У нас в команде есть специалисты, они ведут по ОФП [общей физической подготовке], они прислали упражнения в соответствии с тем, у кого какие проблемы, чтобы заниматься статистикой, - рассказал Закарин. - В дополнении к этому я кручу станок, нам там в программе сделали профессиональную форму, мы связываемся через интернет и участвуем в соревнованиях или же просто тренируемся. Это программа, которая больше приближена к шоссе, так что с этим в целом все нормально".

Закарин является бронзовым призером генеральной классификации многодневки Гранд-тура "Вуэльты Испании" (2017), занимал пятое место в "Джиро д'Италия" (2017) и девятое - в "Тур де Франс" (2018).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
СМИ: футболист "Ливерпуля" Хендерсон создаст фонд помощи в борьбе с коронавирусом
Все деньги фонда будут перечисляться Министерству здравоохранения Великобритании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС