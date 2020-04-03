СМИ: футболист "Ливерпуля" Хендерсон создаст фонд помощи в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 3 апреля. Капитан английского футбольного клуба "Ливерпуль" Джордан Хендерсон готов организовать фонд помощи в борьбе с коронавирусом в Великобритании. Об этом сообщает газета The Times.

Все деньги фонда будут перечисляться Министерству здравоохранения Великобритании. Также игрок призвал капитанов других команд поддержать акцию. Фонд стал ответом на комментарий министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, который призвал футболистов поучаствовать в борьбе с заболеванием.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. Количество заболевших в Великобритании составляет более 34 тыс., среди которых более 2,9 тыс. скончались, 192 человека выздоровели.