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Влияние коронавируса на спорт

Паралимпийский комитет России запустил в соцсетях проект "Спорт без преград"

Все неравнодушные к паралимпийскому спорту могут в ежедневном формате видеть, как тренируются спортсмены в новых условиях

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) запустил проект "Спорт без преград", все интересующиеся паралимпийским спортом могут в ежедневном формате в социальных сетях наблюдать за тем, как тренируются спортсмены в условиях самоизоляции. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"ПКР и всероссийские федерации спорта инвалидов постоянно отслеживают состояние здоровья наших спортсменов и тренеров. Все специалисты Паралимпийского комитета России включены в онлайн-группы членов сборных команд России и каждый день докладывают об их самочувствии", - рассказал Рожков.

"В связи с этим хотел бы сообщить, что ПКР запустил новый проект "Спорт без преград". Все неравнодушные к паралимпийскому спорту могут в ежедневном формате видеть, как тренируются спортсмены в новых условиях, знакомиться с их жизненными судьбами. Все видеосюжеты выкладываются в соцсетях и на нашем официальном сайте", - отметил он.

Соответствующие посты в соцсетях публикуются с хештегами #безпреград и #тренимвместе. Проект делится на три блока. В первом паралимпийцы показывают свои тренировки в условиях карантина, во втором рассказывают реальные истории о победах над собой и обстоятельствами, в третьем отвечают на интересные вопросы.

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