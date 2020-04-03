Клубы РПЛ определили дедлайн, после которого турнир доигран не будет

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) определили дату, если матчи чемпионата по ее достижении не возобновятся, турнир доигран не будет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В пятницу прошло общее собрание клубов РПЛ в формате видеоконференции.

"Все проходило конструктивно, было понятно, что стопроцентного консолидированного мнения не будет. Эта конференция была для того, чтобы понять и послушать коллег. Многие коллеги за определенные решения, но все все понимают. Есть определенный дедлайн, после которого продолжать чемпионат мы точно не сможем, мы его наметили", - сказал Газизов.

Собеседник агентства отметил, что дата следующего собрания клубов в пятницу не обсуждалась. "Разговоров о новой дате созыва собрания не было. Думаю, оно будет не раньше чем через три недели, но ситуация может и поменяться", - сказал он.

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.