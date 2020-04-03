Стадион ФК "Боруссия" из Дортмунда преобразуют в больницу для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 3 апреля. Футбольный стадион "Сигнал Идуна Парк", где проводит домашние матчи дортмундская "Боруссия", превратят в больницу под открытым небом для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, переоборудование стадиона, который рассчитан на 65 тыс. мест, начнется с субботы.

"Наш дом, наш стадион является гордостью города, одним из самых символичных строений в регионе. Это идеальное место, чтобы помочь людям с респираторными проблемами. Это наше обязательство - помочь как можно большему количеству людей", - сказал исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.