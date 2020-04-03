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Футбол в Германии

Футбольный клуб "Бавария" продлил контракт с главным тренером Фликом до 2023 года

Он был назначен исполняющим обязанности 3 ноября
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 3 апреля. Германский футбольный клуб "Бавария" объявил о продлении соглашения с главным тренером команды немцем Хансом-Дитером Фликом до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Флик был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера "Баварии" 3 ноября. Он возглавил команду после увольнения хорвата Нико Ковача, который лишился своего поста после поражения в чемпионате Германии от франкфуртского "Айнтрахта" (1:5). На тот момент мюнхенская команда занимала четвертое место в турнирной таблице.

"Мне нравится то, как он руководит командой, его человеческие качества убедительны, его эмпатия говорит за него, - сказал председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге. - "Бавария" доверяет Флику, и мы убеждены, что мы продолжим достигать наших целей с ним в будущем".

"Я с нетерпением жду решения предстоящих задач вместе с моим тренерским штабом и командой. Переговоры с руководством клуба были очень хорошими и строились на большом взаимном доверии. Вместе мы определили направление на ближайшие годы. Я уверен, что мы можем многого достичь вместе", - заявил Флик.

Флику 55 лет. Будучи игроком "Баварии", Флик стал четырехкратным чемпионом Германии (1985, 1987, 1989, 1990) и выиграл национальный кубок (1986). С 2006 по 2017 год он входил в тренерский штаб германской сборной, которая стала чемпионом мира в 2014 году. В "Баварии" он оказался в июле 2019 года, куда его пригласил Ковач на должность помощника главного тренера.

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков в 25 матчах. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов клуб на выезде обыграл английский "Челси" (3:0). На данный момент проведение чемпионата Германии и Лиги чемпионов приостановлено из-за пандемии коронавируса.

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