Английская премьер-лига выделит £125 млн на поддержку клубов низших дивизионов

ТАСС, 3 апреля. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение выделить 125 млн фунтов клубам низших дивизионов, чтобы помочь им избежать кризиса из-за пандемии. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Также премьер-лига выплатит 20 млн фунтов Министерству здравоохранения Великобритании.

Все клубы АПЛ пришли к единогласному решению провести консультации с игроками по вопросу сокращения годовой заработной платы на 30%, чтобы не допустить увольнения персонала клубов.

Чемпионат Англии по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. Количество заболевших в Великобритании превышает 34 тыс., более 2,9 тыс. скончались.