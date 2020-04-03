Бой между чемпионом мира по боксу Джошуа и Пулевым перенесен на неопределенный срок

ТАСС, 3 апреля. Поединок между чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым перенесен в связи с пандемией коронавируса на неопределенный срок. Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom.

Поединок за пояс в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) должен был пройти 20 июня на стадионе "Тоттенхэм", в данный момент ведутся переговоры о новой дате поединка. Бой 38-летнего Пулева с Джошуа мог состояться раньше, но болгарин получил травму плеча.

Джошуа 8 декабря 2019 года вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF, победив в повторном поединке американца Энди Руиса по очкам.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.