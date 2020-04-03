ISU проведет онлайн-трансляцию победного для Загитовой ЧМ-2019 по фигурному катанию

ТАСС, 3 апреля. Международный союз конькобежцев (ISU) на своем Youtube-канале проведет трансляцию чемпионата мира 2019 года по фигурному катанию, который прошел в японской Сайтаме. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Трансляции будут вестись отдельно в каждой дисциплине. 15 и 16 апреля ISU покажет короткие и произвольные программы у пар, 17-18 - соревнования женщин, 19-20 - танцоров, 21-22 - мужчин, 23 - показательные выступления. Также ISU объявил о том, что в связи с отменой соревнований из-за пандемии коронавируса в период с апреля по май союз будет транслировать ряд других крупных турниров, среди которых прошлогодние мировые первенства по конькобежному спорту и шорт-треку.

Ранее ISU был вынужден перенести на неопределенный срок чемпионаты мира по фигурному катанию и шорт-треку 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире.

На мировом первенстве в Сайтаме российские фигуристы завоевали пять медалей и одержали победу в неофициальном общекомандном зачете. В парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место, Наталья Забияко и Александр Энберт - третье, в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали обладателями серебряных наград. Единственную для российской команды золотую медаль завоевала Алина Загитова, став второй фигуристкой в истории после южнокореянки Ким Ён А, кому удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании.