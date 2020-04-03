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КХЛ

"Ак Барс" подписал новый контракт с голкипером Рейдеборном

Со шведским вратарем команда в прошедшем сезоне выиграла Восточную конференцию

ТАСС, 3 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" подписал новый контракт со шведским вратарем Адамом Рейдеборном. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 28-летним шведом рассчитано до конца сезона-2020/2021.

В прошедшем сезоне КХЛ Рейдеборн провел 36 матчей и одержал 21 победу. Коэффициент надежности вратаря составил 2,11, голкипер отразил 91,3% бросков. Этот сезон стал первым для голкипера в КХЛ.

Сезон КХЛ был досрочно прерван из-за пандемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата "Ак Барс" в четвертый раз стал победителем Восточной конференции, в плей-офф клуб вышел во второй раунд, обыграв в серии со счетом 4-0 нижнекамский "Нефтехимик".

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