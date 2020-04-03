В российской ММА-организации назвали пиром во время чумы проведение турнира UFC

Турнир UFC 249 планируется провести 18 апреля. Возглавить его должен был поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Позднее Нурмагомедов заявил, что не сможет вылететь из России. По словам президента UFC Дэйны Уайта, проведение турнира остается в силе.

"Информация о глобальной пандемии, с которой каждый день засыпают и просыпаются люди, уже напоминает сводки с фронтов мировой войны, - сказал Яценко. - Ежедневно растет число зараженных и число умерших от коронавируса, люди теряют близких, и эти трагедии множатся. UFC продолжает искать место под проведение турнира 18 апреля. Но где бы он ни состоялся, в США, которые сейчас на первом месте по числу зараженных, где в Нью-Йорке развернуты мобильные морги, на авианосце в нейтральных водах или в любом другом уголке мира, это не лучшая затея в сегодняшних условиях".

"Дэйна Уайт готов рисковать командой и участниками, пойти на все, чтобы доказать, что UFC - лучшие, что они особенные. Но все это не ради благой цели, а ради коммерческого успеха и торжества самолюбия. Нам также предлагали организовать турниры сейчас, обосновывая это заинтересованностью спонсоров и телеканалов, обещая коммерческий успех в период отсутствия зрелищных мероприятий, но наша команда едина во мнении: проводить турниры сейчас - это пир во время чумы. Для нас это вопрос не только безопасности участников и присутствующих, а в первую очередь вопрос этики".