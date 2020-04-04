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Четыре клуба Бундеслиги рискуют обанкротиться из-за паузы в сезоне - портал

Девять команд второго дивизионе тоже находятся под угрозой исчезновения

ТАСС, 4 апреля. Четыре команды, выступающие в высшем дивизионе чемпионат Германии по футболу (Бундеслига), рискуют обанкротиться из-за приостановки игр, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание Kicker.

По информации источника, один из клубов объявит о банкротстве в мае, если матчи чемпионата не возобновятся. Еще три команды сделают это в июне. Во второй Бундеслиге под угрозой находятся девять клубов: семь не смогут существовать уже к маю, два - к июню. Одной из основных причин является отсутствие выплат по контрактам со спонсорами и телевидением.

Во вторник руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) приняло решение продлить паузу в чемпионате до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Первенство Германии было прервано 16 марта, изначально планировалось, что матчи будут возобновлены 2 апреля. В высшем дивизионе пауза началась после 25-го тура, по итогам которого турнирную таблицу возглавляет мюнхенская "Бавария". Во второй Бундеслиге лидирует "Арминия" из Билефельда.

В Германии зафиксировано более 87 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,1 тыс. человек умерли, свыше 24,5 тыс. пациентов выздоровели. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертей.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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