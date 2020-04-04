{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Тренер Макгрегора: Конор не сможет заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Ирландец ранее заявлял, что готов принять участие в поединке
Конор Макгрегор AP Photo/John Locher
Описание
Конор Макгрегор
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 4 апреля. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор не сможет заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил тренер ирландца Джон Кавана, чьи слова приводит портал MMA Junkie.

На эту тему
Макгрегор заявил, что готов заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

В среду Нурмагомедов в Instagram заявил, что вынужден отказаться от боя из-за пандемии коронавируса. Поединок россиянина против Фергюсона за титул в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. В связи с отказом от участия в поединке Фергюсон призвал лишить Нурмагомедова чемпионского пояса.

"Нет никаких шансов, что Конор примет участие в этом бое. В Ирландии действует строгий карантин из-за коронавируса. Мы не имеем возможности с ним проводить тренировки. Он не может посещать тренажерные зала, потому что они все закрыты", - сказал Кавана.

Ирландец провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
СМИ: четыре клуба Бундеслиги рискуют обанкротиться из-за паузы в сезоне
Девять команд второго дивизионе тоже находятся под угрозой исчезновения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС