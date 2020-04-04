Тренер Макгрегора: Конор не сможет заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

ТАСС, 4 апреля. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор не сможет заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил тренер ирландца Джон Кавана, чьи слова приводит портал MMA Junkie .

В среду Нурмагомедов в Instagram заявил, что вынужден отказаться от боя из-за пандемии коронавируса. Поединок россиянина против Фергюсона за титул в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. В связи с отказом от участия в поединке Фергюсон призвал лишить Нурмагомедова чемпионского пояса.

"Нет никаких шансов, что Конор примет участие в этом бое. В Ирландии действует строгий карантин из-за коронавируса. Мы не имеем возможности с ним проводить тренировки. Он не может посещать тренажерные зала, потому что они все закрыты", - сказал Кавана.

Ирландец провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.