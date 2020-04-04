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Мировой футбол

СМИ: футболист "Спартака" Шюррле может перейти в "Бешикташ"

Российский клуб летом не станет продлевать аренду или выкупать контракт полузащитника

ТАСС, 4 апреля. Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле летом может стать игроком турецкого "Бешикташа". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на турецкий портал Fanatik.

Шюррле перешел в "Спартак" из дортмундской "Боруссии" на правах аренды летом 2019 года. Соглашение рассчитано на один год. По информации портала, российский клуб не станет продлевать аренду или выкупать контракт 29-летнего немца, а свою карьеру Шюррле продолжит в "Бешикташе".

В составе "Спартака" Шюррле провел 18 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав четыре голевые передачи. При этом в официальных играх последний раз немец выходил на поле за московский клуб 8 декабря 2019 года в матче 19-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:4).

Помимо "Спартака" и "Боруссии" Шюррле играл за германские "Байер", "Вольфсбург", "Майнц", а также английские "Челси" и "Фулхэм". Он является чемпионом Англии в составе "Челси" и двукратным обладателем Кубка Германии - по разу выиграл трофей с "Боруссией" и "Вольфсбургом". Шюррле стал победителем чемпионата мира в 2014 году, всего за национальную команду полузащитник провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач.

Тинькофф - Российская премьер-лига приостановлена до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом. "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 22 игр.

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