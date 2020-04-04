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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионы России в велотреке Ростовцевы из-за отмены авиарейсов пока не могут покинуть Кипр

Спортсмены соблюдают режим самоизоляции, ежедневно находятся на связи с консульством
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА. 4 апреля. /ТАСС/. Действующие чемпионы России по велогонкам на треке Мария и Сергей Ростовцевы, находящиеся на сборе на Кипре вместе со своим тренером, из-за отмены авиарейсов до настоящего времени не имеют возможности вернуться в Россию. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации велосипедного спорта Тульской области Валерий Гриньковский.

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Россия с субботы прекратила массовые вывозные рейсы из-за рубежа - теперь каждый вылет будут готовить по заранее согласованным спискам. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Решение прекратить массовые вывозные рейсы было принято для "ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией".

"Ситуация сложилась таким образом, что два спортсмена Тульской области и один тренер не могут покинуть сейчас Кипр - это Мария и Сергей Ростовцевы, а также их тренер Михаил Ростовцев. У них были билеты из Кипра в Москву через Минск рейсом авиакомпании "Белавиа" на 4 апреля, но эта авиакомпания отменила все рейсы. До 28 марта людям нужно было подать заявку в консульство России о необходимости своего выезда, что в установленный срок они и сделали", - заметил Гриньковский.

"Теперь ждем, когда будет предоставлен авиаборт для эвакуации, пока никакой информации о дате вылета нет, - продолжил собеседник ТАСС. - Спортсмены и тренер соблюдают режим самоизоляции, ежедневно находятся на связи с консульством. Они были командированы на более длительный срок и ни в чем сейчас не нуждаются. Живут в изолированном месте и даже имеют возможность немного тренироваться".

На чемпионате России, который проходил в августе 2019 года в Санкт-Петербурге, Мария Ростовцева победила в омниуме, Сергей Ростовцев первенствовал в мэдисоне вместе с Андреем Сазановым.

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КипрРоссияВлияние коронавируса на спорт
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