Президент ЖФК "Звезда-2005": информация по возвращению клуба из Турции поступит 6 апреля

Команда проводила сбор в Турции с начала марта и должна была вылететь домой 31 марта, однако в связи с закрытием границ она находится в отеле на карантине.

"Команда на сегодняшний день находится в Турции, из-за карантина не может вылететь домой, этим вопросом занимаются Минспорт России и Российский футбольный союз. С командой все хорошо, она живет в гостинице, в бытовом плане все нормально, - сказал Засульский. - Нам сказали, что вся информация будет в понедельник".

По словам руководителя клуба, был вариант вернуться из Турции 26 или 27 марта. "Вылететь они не могут в связи с тем, что, скорее всего, ограничены прилеты в аэропорт. У нас были варианты вылететь раньше, однако билеты на обратное число были уже куплены на 31 марта", - подчеркнул он.