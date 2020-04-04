{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Моисеев: пятиборцы, занимавшиеся в Новогорске до конца марта, не заражены коронавирусом

По словам главного тренера национальной команды, спортсмены находятся на контроле
Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Члены сборной России по современному пятиборью, покинувшие учебно-тренировочный центр "Новогорск" неделю назад, здоровы и находятся на постоянной связи с тренерами. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.

Министерство спорта РФ приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта и до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса. В "Новогорске" с начала этой недели имели возможность жить и продолжать подготовку только сборные России по художественной и спортивной гимнастике, а также синхронному плаванию. Пятиборцы, легкоатлеты, а также представители других видов спорта вынуждены были к 29 марта покинуть эту базу.

На эту тему
Новогорск не устоял. Коронавирус проник на главную тренировочную базу российского спорта

"Наши спортсмены не проходили тестирование на коронавирус. Но на момент, когда мы покидали Новогорск, никаких проблем не было, - сказал Моисеев. - Да и та же сборная по спортивной гимнастике туда еще не заехала. Но все наши спортсмены находятся на контроле, мы находимся с ними на постоянной связи, никаких случаев болезни нет".

Проведенное в начале недели тестирование всех людей, находившихся на тот момент на базе, выявило четырех человек, возможно пораженных коронавирусом. Это главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, гимнаст Сергей Найдин, а также два сотрудника "Новогорска". После этого команды по спортивной гимнастике и синхронному плаванию вынуждены были покинуть базу, а художественные гимнастки продолжили подготовку в условиях полной самоизоляции.

Повторный тест на коронавирус, который сдал Родионенко, оказался отрицательным.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Гендиректор "Зенита": крайняя дата возобновления чемпионата России по футболу - 12 июля
Александр Медведев рассказал, что ряд клубов на общем собрании РПЛ выступил за досрочное завершение чемпионата
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС