Моисеев: пятиборцы, занимавшиеся в Новогорске до конца марта, не заражены коронавирусом

Министерство спорта РФ приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта и до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса. В "Новогорске" с начала этой недели имели возможность жить и продолжать подготовку только сборные России по художественной и спортивной гимнастике, а также синхронному плаванию. Пятиборцы, легкоатлеты, а также представители других видов спорта вынуждены были к 29 марта покинуть эту базу.

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Члены сборной России по современному пятиборью, покинувшие учебно-тренировочный центр "Новогорск" неделю назад, здоровы и находятся на постоянной связи с тренерами. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.

"Наши спортсмены не проходили тестирование на коронавирус. Но на момент, когда мы покидали Новогорск, никаких проблем не было, - сказал Моисеев. - Да и та же сборная по спортивной гимнастике туда еще не заехала. Но все наши спортсмены находятся на контроле, мы находимся с ними на постоянной связи, никаких случаев болезни нет".

Проведенное в начале недели тестирование всех людей, находившихся на тот момент на базе, выявило четырех человек, возможно пораженных коронавирусом. Это главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, гимнаст Сергей Найдин, а также два сотрудника "Новогорска". После этого команды по спортивной гимнастике и синхронному плаванию вынуждены были покинуть базу, а художественные гимнастки продолжили подготовку в условиях полной самоизоляции.

Повторный тест на коронавирус, который сдал Родионенко, оказался отрицательным.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.