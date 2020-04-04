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Влияние коронавируса на спорт

Двенадцать антидопинговых лабораторий WADA ограничили свою работу из-за коронавируса

Всего в официальном списке WADA находятся 30 лабораторий
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© EPA-EFE/Bartlomiej Zborowski

ТАСС, 4 апреля. Двенадцать антидопинговых лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), приостановили или ограничили свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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Последней объявившей о временном прекращении своей деятельности стала лаборатория в Анкаре. Ранее приостановили или ограничили свою деятельность из-за пандемии коронавируса лаборатории в Лос-Анджелесе, Монреале, Рио-де-Жанейро, Дохе, Барселоне, Бухаресте, Лондоне, Мадриде, Париже, Риме и Блумфонтейне (ЮАР).

В официальном списке WADA находятся 30 лабораторий, из которых четыре ранее приостановили свою деятельность или временно были лишены аккредитаций по причинам, не связанным с распространением коронавируса. Это лаборатории в Хельсинки, Афинах, Нью-Дели и Бангкоке.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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