Гендиректор "Зенита": крайняя дата возобновления чемпионата России по футболу - 12 июля

Сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31 мая. Президент РПЛ Сергей Прядкин по итогам общего собрания клубов лиги сообщил, что турнир может быть возобновлен в период с начала июня по середину июля.

"Самая крайняя дата возобновления чемпионата, по проекту календаря, - 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, т. е. легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение", - сказал Медведев.

По словам Медведева, ряд клубов на общем собрании выступил за досрочное завершение чемпионата.

"Мне кажется, что мы не до конца проанализировали возможные последствия. Сегодня спонсоры французского ПСЖ сказали, что если чемпионат страны не будет доигран, то деньги на следующий сезон поступать не будут, - сказал Медведев. - Пандемия должна пойти на спад в нашей стране, для этого все делается. Поэтому мне кажется, что предложение было непродуманным, и я думаю, Российский футбольный союз не будет рассматривать вопрос прекращения чемпионата, по крайней мере до тех пор, пока его можно доиграть".

По итогам общего собрания было принято решение о заключении джентльменского соглашения, согласно которому клубы не станут пользоваться нынешней непростой финансовой ситуацией для приобретения футболистов из других команд РПЛ. "Давайте мы дождемся, когда такое соглашение будет оформлено, это будет сделано в ближайшее время. Но когда сложно, не надо наживаться на горе соседа", - отметил гендиректор "Зенита".