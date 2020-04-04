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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: коронавирус обнаружен у первого вице-президента ФК "Барселона"

Жорди Кардонер стал третьим сотрудником "Барселоны", у которого был обнаружен коронавирус

ТАСС, 4 апреля. Первый вице-президент футбольного клуба "Барселона" Жорди Кардонер заразился коронавирусом. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации издания, Кардонер стал третьим сотрудником "Барселоны", у которого был обнаружен коронавирус. Ранее заражение было выявлено у руководителя медицинской службы футбольного клуба Рамона Каналя и врача Хосепа Антони Гутьерреса. Сообщается, что все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии и у них не обнаружено каких-либо осложнений. Также отмечается, что среди игроков случаев заражения не зафиксировано.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, на данный момент в стране обнаружено около 125 тыс. заболевших, более 11,5 тыс. человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.

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ИспанияВлияние коронавируса на спорт
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