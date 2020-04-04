{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Драчев: коронавирус подтвердился у биатлонистки Халиуллиной

По словам президента Союза баиатлонистов России, спортсменка чувствует себя хорошо
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. У чемпионки мира среди юниоров российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной подтвердилось заражение коронавирусом, она хорошо себя чувствует. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

На эту тему
Драчев: биатлонистка Халиуллина может быть выписана через неделю

Халиуллина вместе с ее мамой Екатериной Халиуллиной были доставлены в больницу Саратова 27 марта с подозрением на коронавирус. Первый тест спортсменки показал "неясный" результат, сама биатлонистка сообщила, что не заражена коронавирусом. 30 марта появилась информация о том, что второй тест дал положительный результат на коронавирус, но Халиуллина на тот момент еще не получила данные о тесте.

"Первый и второй тесты были подтверждающие, есть подтверждающая бумага из Роспотребнадзора об этом, - сказал Драчев. - Потом после того, как выздоровел и чувствуешь себя хорошо, тесты идут на третий день, на 10-й. Ничего страшного в том, что она переболела, нет, это как с гриппом, мы ждем ее выздоровления, после этого она будет потихонечку начинать тренировочный процесс, но пока она остается в стационаре".

"Она и 27 марта уже чувствовала себя хорошо, болезнь уже прошла, - отметил глава СБР. - Она начала болеть дня за два-три-четыре до этого. У мамы никаких показателей нет, пока все хорошо, но они обязаны в любом случае провести две недели на карантине в больнице".

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Штангист Ловчев возобновил тренировки после травмы
Спортсмен рассказал, что у него дома есть свой зал, где он восстанавливается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС