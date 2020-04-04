Драчев: коронавирус подтвердился у биатлонистки Халиуллиной

Халиуллина вместе с ее мамой Екатериной Халиуллиной были доставлены в больницу Саратова 27 марта с подозрением на коронавирус. Первый тест спортсменки показал "неясный" результат, сама биатлонистка сообщила, что не заражена коронавирусом. 30 марта появилась информация о том, что второй тест дал положительный результат на коронавирус, но Халиуллина на тот момент еще не получила данные о тесте.

"Первый и второй тесты были подтверждающие, есть подтверждающая бумага из Роспотребнадзора об этом, - сказал Драчев. - Потом после того, как выздоровел и чувствуешь себя хорошо, тесты идут на третий день, на 10-й. Ничего страшного в том, что она переболела, нет, это как с гриппом, мы ждем ее выздоровления, после этого она будет потихонечку начинать тренировочный процесс, но пока она остается в стационаре".

"Она и 27 марта уже чувствовала себя хорошо, болезнь уже прошла, - отметил глава СБР. - Она начала болеть дня за два-три-четыре до этого. У мамы никаких показателей нет, пока все хорошо, но они обязаны в любом случае провести две недели на карантине в больнице".