Рижский клуб КХЛ "Динамо" рассмотрит кандидатуру Тамбиева на пост главного тренера

После завершения регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера команды Гиртса Анкипанса.

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Рижский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" рассмотрит кандидатуру Леонида Тамбиева на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис.

"Новостей по поводу нового главного тренера пока нет. К кандидатуре Тамбиева мы вернемся", - сказал Савицкис.

24 марта владивостокский "Адмирал" объявил о назначении Тамбиева на пост главного тренера команды. 1 апреля клуб выступил с заявлением, что пропустит следующий сезон КХЛ из-за ситуации с коронавирусом. Владивостокский клуб может вернуться в лигу через год. 2 апреля Тамбиев сообщил ТАСС, что покинет "Адмирал".

По итогам регулярного чемпионата "Динамо" заняло 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попало в плей-офф. Розыгрыш Кубка Гагарина в нынешнем сезоне был досрочно завершен из-за коронавируса.