Главный тренер "Уфы" Евсеев верит, что чемпионат России по футболу будет доигран

ТАСС, 4 апреля. Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев верит, что чемпионат Тинькофф - Российской премьер-лиги будет доигран до конца после перерыва, вызванного распространением коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

"Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет. Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть: по тренировкам, играм, спорам, стрессу. Просто надо подождать", - написал Евсеев.

"Уфа" занимает девятое место в чемпионате России, набрав 27 очков. 17 марта сезон РПЛ был приостановлен из-за коронавируса. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов. В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели, по данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека.