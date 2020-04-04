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Влияние коронавируса на спорт

Главный тренер "Уфы" Евсеев верит, что чемпионат России по футболу будет доигран

Команда из столицы Башкортостана занимает девятое место в турнирной талице

ТАСС, 4 апреля. Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев верит, что чемпионат Тинькофф - Российской премьер-лиги будет доигран до конца после перерыва, вызванного распространением коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Чемпионат России приостановлен до 31 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал доиграть национальные чемпионаты.

"Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет. Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть: по тренировкам, играм, спорам, стрессу. Просто надо подождать", - написал Евсеев.

"Уфа" занимает девятое место в чемпионате России, набрав 27 очков. 17 марта сезон РПЛ был приостановлен из-за коронавируса. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов. В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели, по данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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