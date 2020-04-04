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ММА

Хабилов: решение Нурмагомедова продолжить подготовку к бою с Фергюсоном дома было верным

В среду российский боец в Instagram заявил, что вынужден отказаться от поединка из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял правильное решение, вернувшись из США в Россию для продолжения подготовки к поединку с Тони Фергюсоном. Такое мнение ТАСС высказал боец UFC и член команды Нурмагомедова Рустам Хабилов.

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В среду Нурмагомедов в Instagram заявил, что вынужден отказаться от боя из-за пандемии коронавируса. Поединок россиянина против Фергюсона за титул в легком весе должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но из-за невозможности его проведения там был перенесен в другое место, которое на данный момент еще не определено. Нурмагомедов с февраля готовился к бою в США, но после вернулся в Россию из-за распространения коронавируса.

"Говорят, что вылететь невозможно, - сказал Хабилов. - Даже если можно было бы вылететь, неужели Хабиб должен сам искать место для боя? Это работа руководства (UFC - прим. ТАСС), нужен стопроцентный ответ, где будет проходить турнир. Но в каждой стране должна быть акклиматизация, плюс есть риск заболеть, сможет ли он выступать в таком состоянии?"

"Он должен сидеть в одном зале, тренироваться и пахать, - отметил собеседник агентства. - И когда уже сто процентов скажут, где будет проходить турнир, тогда он и должен прилететь туда. Но пока никто не знает, где будет проходить турнир. Изначально вообще говорили, что в США не будет проходить турнир, поэтому тренироваться там уже было нельзя".

Хабилов также добавил, что Нурмагомедов вернулся на родину, чтобы иметь возможность спокойно тренироваться и не отвлекаться от подготовки. "Вы увидите, что этого турнира в итоге вообще не будет. Он нигде не пройдет", - добавил боец.

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