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Влияние коронавируса на спорт

Кубок Европы по дзюдо в Оренбурге отменен из-за коронавируса

Турнир должен был пройти 16-17 мая
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 4 апреля. Руководство Европейского союза дзюдо (EJU) приняло решение отменить проведение в Оренбурге Кубка Европы из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России (ФДР).

Турнир должен был пройти 16-17 мая. Глава EJU Сергей Соловейчик в письме на имя президента ФДР Василия Анисимова отметил, что данное решение связано со сложной эпидемиологической обстановкой в странах-участницах и что организация выполняет указание Международной федерации дзюдо об отмене всех состязаний дзюдоистов вплоть до начала июля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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