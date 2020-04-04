Бюджет рижского клуба КХЛ "Динамо" на следующий сезон останется на прежнем уровне

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бюджет рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" на следующий сезон останется на прежнем уровне. Об этом ТАСС рассказал глава совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис.
По данным РБК, зарплатный бюджет клуба в сезоне-2019/20 составлял 260 млн рублей. Потолок зарплат в сезоне-2020/21 составит 900 млн рублей.
"Бюджет будет на прошлогоднем уровне", - сказал Савицкис.
Глава совета директоров клуба сообщил, что "Динамо" поменяет размеры домашней площадки. Команда в минувшем сезоне принимала соперников на площадке европейского размера (60х30 м). "Площадку обязательно переделаем", - отметил он, не уточнив, на какой именно размер перейдет команда - финский (60х28 м) или канадский (60х26 м).
"Динамо" в минувшем сезоне заняло 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не смогло выйти в плей-офф. За всю историю КХЛ рижане пять раз играли в Кубке Гагарина, лучшим результатом является выход во второй раунд в 2010 и 2011 годах.