Бюджет рижского клуба КХЛ "Динамо" на следующий сезон останется на прежнем уровне

По данным РБК, зарплатный бюджет клуба в сезоне-2019/20 составлял 260 млн рублей. Потолок зарплат в сезоне-2020/21 составит 900 млн рублей.

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бюджет рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" на следующий сезон останется на прежнем уровне. Об этом ТАСС рассказал глава совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис.

"Бюджет будет на прошлогоднем уровне", - сказал Савицкис.

Глава совета директоров клуба сообщил, что "Динамо" поменяет размеры домашней площадки. Команда в минувшем сезоне принимала соперников на площадке европейского размера (60х30 м). "Площадку обязательно переделаем", - отметил он, не уточнив, на какой именно размер перейдет команда - финский (60х28 м) или канадский (60х26 м).

"Динамо" в минувшем сезоне заняло 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не смогло выйти в плей-офф. За всю историю КХЛ рижане пять раз играли в Кубке Гагарина, лучшим результатом является выход во второй раунд в 2010 и 2011 годах.