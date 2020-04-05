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Влияние коронавируса на спорт

Драчев: у прошедших карантин российских биатлонистов нет симптомов коронавируса

Карантин российских спортсменов истек 31 марта
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Прошедшие карантин российские биатлонисты не испытывают симптомов коронавируса, Союз биатлонистов России (СБР) не считает необходимым проводить дополнительное тестирование. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

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Биатлонисты сборной России, участвовавшие в заключительном в сезоне этапе Кубка мира в Финляндии, а также члены юниорской команды находились на карантине, который истек 31 марта. В субботу стало известно, что у чемпионки мира среди юниоров Анастасии Халиуллиной подтвердился коронавирус.

"Пока на данный момент не планируем [дополнительных проверок], смотрим по состоянию здоровья, - сказал Драчев. - Потому что какой смысл лишний раз тестировать? Они прошли карантин, никаких симптомов нет, сейчас идет обычная работа, они так же сидят дома, в квартирах, ждут окончания пандемии".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичВлияние коронавируса на спорт
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