СМИ: "Севилья" намерена приобрести полузащитника "Ливерпуля" Шакири

ТАСС, 5 апреля. Испанский футбольный клуб "Севилья" хочет купить швейцарского полузащитника английского "Ливерпуля" Джердана Шакири. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на швейцарское издание Blick.

По информации издания, испанский клуб готов предложить 28-летнему игроку долгосрочный контракт.

По информации портала Transfermarkt, действующее соглашение Шакири с "Ливерпулем" рассчитано до июня 2023 года, стоимость полузащитника оценивается в €20 млн. Ранее сообщалось, что одним из претендентов на трансфер футболиста является московский ЦСКА, также интерес к нему проявляет "Рома".

Шакири выступает за "Ливерпуль" с 2018 года, за это время он провел в составе команды 40 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач, при этом в нынешнем сезоне он принял участие в 10 играх, забив один мяч. В составе "Ливерпуля" футболист стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Выступая за мюнхенскую "Баварию", Шакири выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Германии, а также он является трехкратным чемпионом Швейцарии в составе "Базеля". В составе сборной Швейцарии он провел 82 матчей и забил 22 мяча.