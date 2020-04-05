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Влияние коронавируса на спорт

Тренерский штаб сборной России контролирует занятия боксеров в домашних условиях

По словам главного тренера национальной команды Виктора Фархутдинова, все ждут, чтобы ситуация быстрее нормализовалась
Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов сообщил, что тренерский штаб постоянно поддерживает связь с боксерами и контролирует их тренировки в домашних условиях. Комментарий Фархутдинова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Наши боксеры тренируются дома, мы ежедневно поддерживаем связь и с основным составом, и с юниорами и контролируем их занятия. Прекрасно понимаем, что в домашних условиях тренироваться тяжело. Мы ждем, чтобы эта ситуация быстрее нормализовалась", - сказал главный тренер сборной.

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"У мужской команды с 1 июня уже запланирован первый сбор в Киргизии. У нас уже есть расписанные планы на лето. Например, в августе хотим провести хороший турнир и пригласить первые номера сборных Украины, Узбекистана, Казахстана, Кубы, и в этих соревнованиях будут участвовать первые два состава российской команды, а также первый состав сборной России в возрасте 19-22 лет. Ждем указаний руководства", - добавил он.

2 апреля стало известно, что один из тренеров мужской сборной Антон Кадушин заразился коронавирусной инфекцией. Фархутдинов отметил, что у остальных тренеров и боксеров признаков заболевания нет: "Желаем Антону скорейшего выздоровления, остальные боксеры и тренеры не заразились, все по несколько раз сдавали анализы, и они были хорошими".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 4 апреля, зарегистрирован 4 тыс. 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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