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ММА

Минспорт Белоруссии опроверг информацию о проведении в стране боя Нурмагомедов - Фергюсон

Поединок изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта и туризма Белоруссии опровергло информацию о подаче заявки на проведение поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков сообщил порталу Sport24, что отправил в UFC официальное предложение о проведении в стране турнира, главным событием которого будет бой Нурмагомедов - Фергюсон. Корольков отметил, что перед отправкой предложения федерация заручилась поддержкой государства в лице Министерства спорта Белоруссии и управления делами президента.

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"Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос", - сказал собеседник агентства. При этом в пресс-службе уточнили, что ближайшие международные соревнования, которые планировалось провести в стране, на данный момент перенесены.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Позднее Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проводить турнир UFC 249. В среду Нурмагомедов заявил о невозможности вылета из России для участия в поединке из-за пандемии коронавируса. Президент UFC Дэйна Уайт по-прежнему настаивает на организации турнира, несмотря на то, что его место проведения до сих пор не определено.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

Теги
БелоруссияММА
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