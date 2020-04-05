Легкоатлеты, не соответствующие критериям ВФЛА, могут быть включены в сборные через 3 года

ТАСС, 5 апреля. Российские легкоатлеты, которые в настоящее время не соответствуют антидопинговым критериям Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), могут быть включены в сборные не ранее чем через три года. Об этом рассказал вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов, чье заявление приводит пресс-служба организации.

"Спортсмены или специалисты, попавшие в этот список (люди, не соответствующие критериям ВФЛА - прим. ТАСС), не будут командироваться на сборы и участвовать в них, на протяжении не менее трех лет они не будут включены в состав сборных, - сказал Безуглов. - Те из них, кто получает в центрах спортивной подготовки (ЦСП) ставки спортсменов-инструкторов, тренеров и специалистов, продолжат их получать. Уволить их сейчас возможности нет, но далее трудовые договоры, конечно, ЦСП с ними не продлит. И, конечно, как я уже и сказал, в ближайшие минимум три года в списках сборной мы их больше не увидим".

"С этими критериями теперь будет работать главный тренерский совет ВФЛА, ведь именно он выносит на утверждение президиума списки сборной, - сказал вице-президент федерации. - Сначала антидопинговый координатор ВФЛА в соответствии с критериями проверит списки сборной, выявит тех, кто по ним, так скажем, не проходит. Сделаем запрос в РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), чтобы эту информацию подтвердить. Окончательный список тех, кто не прошел по критериям, будет направлен в Министерство спорта РФ".

Согласно критериям, кандидатами в члены сборных команд России по легкой атлетике не могут быть спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года. В сборную также не могут быть включены легкоатлеты, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование. Кандидат в сборную не имеет права работать с тренером, который в период с 19 ноября 2015 года был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Также в список кандидатов не могут быть включены спортсмены, в отношении которых у ВФЛА имеются письменные рекомендации со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), Российского антидопингового агентства (РУСАДА), независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit), содержащие указания на обстоятельства, которые делают невозможным нахождение спортсменов в числе кандидатов в сборные.

Антидопинговые критерии, предъявляемые тренерам и специалистам сборных команд России, во многом совпадают с требованиями, которые выдвинуты к спортсменам. Также тренером или специалистом сборных команд России не может быть лицо, отвечавшее за антидопинг в период с 2010 года по октябрь 2019-го. Тренером национальной команды не может быть человек, не имеющий в настоящее время тренерской лицензии.